Karnataka: बीजेपी विधायक के बाद अब उद्योगपति के घर पर मिले 3 करोड़ रुपए जब्त

Karnataka: कर्नाटक (Karnataka) में भाजपा विधायक (BJP MLA) के बेटे से 8.23 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद अब हुबली-धारवाड़ में एक उद्योगपति रमेश बोंगेरी के घर से 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं. केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) ने कहा, मामले को आगे की जांच के लिए मामला आईटी विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया है.

बता दें कि दो दिन पहले लोकायुक्त ने भाजपा विधायक मदल विरुपक्षप्पा के बेटे खिल्फा विभिन्न स्थानों पर की गई छापेमारी में आठ करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई है. प्रशांत कर्नाटक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और राज्य के दावणगेरे जिले में चन्नागिरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक मदल विरुपक्षप्पा के पुत्र हैं.

लोकायुक्त सूत्रों ने कहा कि नकदी के अलावा विधायक के घर से जमीन, सोना और चांदी में भारी निवेश के दस्तावेज भी मिले हैं. विधायक विरुपाक्षप्पा ने कर्नाटक साबुन और डिटर्जेंट लिमिटेड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके कार्यालय में उनके बेटे को नकदी प्राप्त करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था. विधायक विरुपाक्षप्पा ने इसे अपने खिलाफ एक साजिश करार दिया है.