Rs 466.51 Crore Bank Fraud case: सीबीआई ने 466.51 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और अवंता समूह के प्रमोटर गौतम थापर और उनकी कंपनी के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी में चार्जशीट दायर की है. गौतम थापर और उनकी कंपनी पर 466.51 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का आरोप है.Also Read - मैक स्टार केस में Yes Bank को लगा झटका, NCLAT ने इन्सॉल्वेंसी ऑर्डर को पलटा, कहा- लोन देने का तरीका 'आंखों में धूल झोंकने जैसा'

सीबीआई के मुताबिक, यह आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने 2017-2019 की अवधि के दौरान आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जनता के धन के दुरुपयोग, हेराफेरी के लिए जालसाजी की थी. Also Read - यस बैंक पुनर्निर्माण योजना से बाहर निकलने के लिए तैयार, प्रारंभ की नया बोर्ड बनाने की प्रक्रिया

CBI files chargesheet against Yes Bank co-founder Rana Kapoor and Avantha Group promoter Gautam Thapar and his company in Rs 466.51 crore bank fraud: CBI

