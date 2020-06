नई दिल्ली/नोएडा: सीबीआई ने 787 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में रतुल पुरी और अन्य लोगों के कार्यालय और आवासीय परिसरों समेत सात स्थानों पर शुक्रवार को तलाशी ली. यह मामला उनकी कंपनी मोजर बेयर सोलर लिमिटेड से जुड़ा है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को मोजर बेयर धोखाधड़ी मामले में दिल्ली और नोएडा में कई ठिकानों पर छापे मारे हैं. Also Read - Coronavirus: नोएडा, गाजियाबाद समेत यूपी के इन 6 शहरों में रात के कर्फ्यू का समय बढ़ा

सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि तलाशी सुबह शुरू की गई और अब भी चल रही है. उन्होंने बताया कि रतुल पुरी के पिता दीपक पुरी के कार्यालय और आवासीय परिसर पर भी तलाशी ली गई.

Central Bureau of Investigation is conducting searches at premises of Ratul Puri, Deepak Puri and MBSL Ltd at Delhi and Noida, in connection with a bank fraud case of approximately Rs 787 Crores.

