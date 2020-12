RSS Affiliate Swadeshi Jagaran Manch Wants Amendment To Farm Bill Laws: केंद्र सरकार के कृषि कानूनों में संशोधन करने को लेकर मोदी सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है. इन कानूनों के खिलाफ बड़ी संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं. इस बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े एक संगठन ने भी कहा है कि मोदी सरकार को इन कानूनों में तुरंत बदलाव करना चाहिए. आरएसएस से संबद्ध संगठन स्वदेशी जागरण मंच (एसजेएम) ने खामियों को दूर करने के लिए कानून में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है. Also Read - Farm Bills के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे जामिया के छात्र, किसानों ने समर्थन लेने से किया इनकार

मंच ने जोर देकर कहा कि सरकार इन कानूनों को नेक नीयत से लाई है. एसजेएम द्वारा पारित एक प्रस्ताव के मुताबिक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जानी चाहिए तथा एमएसपी से नीचे खरीद को गैर कानूनी घोषित करना चाहिए. इसमें कहा गया कि सिर्फ सरकार ही नहीं निजी कंपनियों को भी एमएसपी से कम दर पर खरीद से रोका जाना चाहिए. एसजेएम के सह-समन्वयक अश्वनी महाजन ने कहा, ‘‘स्वदेशी जागरण मंच को ऐसा लगता है कि खरीद करने वाली कंपनियां किसानों का शोषण कर सकती हैं. अत: कृषि उत्पाद बाजार समितियों से बाहर खरीद को मंजूरी देने पर किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाए और उससे कम में खरीद को गैर कानूनी घोषित किया जाए.’’ Also Read - दिल्ली के सभी नाकों पर आज किसानों का अनशन, मुख्यालयों का भी होगा घेराव