'RSS और बीजेपी जहर के सामान, इनसे...', भुवनेश्वर में सभा में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे

Lok Sabha Elections 2024: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सोमवार, 29 जनवरी को एक सार्वजनिक सभा में शामिल हुए. भुवनेश्वर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, कि आरएसएस और भाजपा जहर के समान हैं…उनसे दूर रहना ही अच्छा है.

मल्लिकार्जुन खरगे का कहना है कि राहुल गांधी देश को एकजुट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ‘मोहब्बत की दुकान’ खोली. लेकिन भाजपा और आरएसएस (RSS and BJP are like poison) ने ‘नफरत की दुकान’ खोली है. इसलिए जनता को इनसे सतर्क रहने की जरूरत है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा- बीजेपी और आरएसएस जहर हैं; वे हमें हमारे अधिकारों से अलग कर रहे हैं.

VIDEO | “Rahul Gandhi wants to unite the country, he said he has opened ‘mohabbat ki dukaan’. But the BJP and RSS have opened ‘nafrat ki dukaan’. It is because of this that you need to remain alert. BJP and RSS are poison, they are depriving us of our rights,” says Congress… pic.twitter.com/VSsohAvIwU

