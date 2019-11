Ayodhya Verdict Live Updates: सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या केस मे निर्णय के पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख सरसंघचालक मोहन भागवत आज दोपहर एक बजे दिल्ली में झंडेवालान स्थित केशव कुंज परिसर में मीडिया के माध्यम से देश को संबोधित करेंगे.

बता दें सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में शनिवार को अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाएगा. कोर्ट की वेबसाइट पर एक नोटिस के माध्यम से शुक्रवार की शाम दी गई जानकारी के अनुसार प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ शनिवार को सवेरे साढ़े दस बजे फैसला सुनाएगी. संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी.

Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) Chief Mohan Bhagwat to address the media at 1 pm today, following Supreme Court judgment in Ayodhya land case. (file pic) pic.twitter.com/Hf9Ce9Go0Y

