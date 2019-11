नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के वरिष्ठ नेताओं ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय (SUPREME COURT) के संभावित निर्णय से कुछ दिन पहले शुक्रवार को भाजपा के कुछ वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं एवं मुसलमान समाज के कई बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की और उन्हें निकट भविष्य में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की. सूत्रों के मुताबिक, यहां करीब चार घंटे चली बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसा माहौल सुनिश्चित करना है कि अयोध्या पर आने वाले फैसले को सभी स्वीकार करें, और देश के किसी भी हिस्से में किसी तरह से शांति भंग नहीं हो.

RSS discusses ways to maintain peace after Ayodhya verdict, works out dos, don’ts

