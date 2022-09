RSS, congress, BJP, Politics: कांग्रेस ने आज एक ट्वीट के जरिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर हमला बोला तो इसके जवाब में संघ ने भी जवाबी हमला बोल दिया है. दरअसल, कांग्रेस ने एक हाफ पैंट के फोटो के साथ ट्वीट करके कहा, ” देश को नफरत की बेड़ियों से मुक्त करना और भाजपा-आरएसएस द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करना. कदम दर कदम हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे.Also Read - कांग्रेस के ट्वीट पर घसामान, BJP का राहुल गांधी पर पलटवार; कहा- भारत जोड़ो नहीं, आग लगाओ यात्रा

कांग्रेस ने एक हाफ पैंट के फोटो के साथ ट्वीट करके आरएसएस बीजेपी पर हमला बोला तो पलटवार करके संघ ने भी घेरा है. Also Read - बीजेपी का हमला- अरविंद केजरीवाल और भ्रष्टाचार एक-दूसरे के पर्याय बने; आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार

#WATCH | Raipur | They want to connect people to hatred. They’ve harboured hatred for us for a long time now. Their father & grandfather tried to stop the RSS but the RSS did not stop & kept growing as we continued to get support from people: Dr M Vaidya, RSS on Congress tweet pic.twitter.com/ieelu1owSm

— ANI (@ANI) September 12, 2022