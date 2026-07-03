'ट्रस्ट दूर करे खामियां, दोषियों को मिले कड़ी सजा...', राम मंदिर दान चोरी मामले में RSS का पहला बयान

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले पर RSS ने पहली बार प्रतिक्रिया दी है. संगठन ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई, ट्रस्ट में पारदर्शिता बढ़ाने और जांच पूरी होने तक श्रद्धालुओं से धैर्य बनाए रखने की अपील की.

Written by: Tanuja Joshi Edited by: Tanuja Joshi
Published: July 3, 2026, 6:04 PM IST
'ट्रस्ट दूर करे खामियां, दोषियों को मिले कड़ी सजा...', राम मंदिर दान चोरी मामले में RSS का पहला बयान
  • RSS ने दान चोरी की घटना को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर चोट बताया.
  • संगठन ने दोषियों को कड़ी सजा और ट्रस्ट में पारदर्शिता बढ़ाने की मांग की.
  • जांच पूरी होने तक श्रद्धालुओं से संयम और धैर्य बनाए रखने की अपील की गई.
  • 6 जुलाई की बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा से जवाब मांगा जा सकता है.

Ram Mandir Donation Theft Case: अयोध्या के राम मंदिर में दान पेटियों से कथित चोरी के मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है. अब इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है. संघ ने इस घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि इससे करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है. साथ ही संगठन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और मंदिर प्रबंधन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जरूरत पर जोर दिया है.

RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने जारी बयान में कहा कि श्रीराम जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर वर्षों के संघर्ष, त्याग और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है. ऐसे पवित्र स्थान पर दान से जुड़ी अनियमितताओं की खबर सामने आना बेहद चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं लोगों के विश्वास को प्रभावित करती हैं, इसलिए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए.

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SIT जांच पर जताया भरोसा

संघ ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (SIT) की प्रक्रिया पर भरोसा जताया है. RSS का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से पूरी होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए. संगठन ने उम्मीद जताई कि जांच के बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और श्रद्धालुओं के मन में उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा.

ट्रस्ट से पारदर्शिता बढ़ाने की अपील

RSS ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से भी अपील की है कि वह इस घटना को गंभीरता से लेते हुए अपनी प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था की समीक्षा करे. संगठन का मानना है कि मंदिर के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और मजबूत निगरानी व्यवस्था से भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है. संघ ने विश्वास जताया कि ट्रस्ट बेहतर वित्तीय प्रबंधन और स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए श्रद्धालुओं का भरोसा और मजबूत करेगा. साथ ही मंदिर की पवित्रता और गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधार भी किए जाएंगे.

श्रद्धालुओं से संयम की अपील

RSS ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच श्रद्धालुओं से धैर्य और संयम बनाए रखने की अपील की है. संगठन ने कहा कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना चाहिए. साथ ही लोगों से अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से दूर रहने का आग्रह किया गया है. संघ ने यह भी कहा कि कुछ असामाजिक और राष्ट्रविरोधी तत्व इस घटना का फायदा उठाकर समाज में भ्रम और अविश्वास फैलाने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे प्रयासों को विफल करने के लिए समाज को सतर्क रहने की जरूरत है.

6 जुलाई की बैठक पर टिकी निगाहें

इस बीच, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 6 जुलाई को होने वाली बैठक पर सभी की नजरें टिकी हैं. ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा से दान अनियमितता मामले में लिखित और मौखिक स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है. उनके जवाब के आधार पर ट्रस्ट आगे की कार्रवाई पर फैसला लेगा. ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में कई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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