RSS ने समलैंगिक विवाहों पर Supreme Court के फैसले का स्वागत किया

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने आज मंगलवार को समलैंगिक विवाहों (same-sex marriages) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले का स्वागत किया और कहा कि संसद इसके अनेक पहलुओं पर चर्चा कर सकती है और उचित निर्णय ले सकती है. सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया. समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने का अनुरोध करने वाली 21 याचिकाओं पर प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई की.

प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय कानून नहीं बना सकता, बल्कि उनकी केवल व्याख्या कर सकता है और विशेष विवाह अधिनियम में बदलाव करना संसद का काम है.

आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने ‘एक्स’ पर लिखा, समलैंगिक विवाह पर उच्चतम न्यायालय का फैसला स्वागत योग्य है. हमारी लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली इससे संबंधित सभी मुद्दों पर गंभीरता से विचार कर सकती है और उचित निर्णय ले सकती है.

#WATCH | Supreme Court decision on same-sex marriage | Nagpur: RSS leader Sunil Ambekar says, “RSS welcomes the decision given by the Supreme Court on same-sex marriage. It is correct that the parliamentary system in our democratic system is capable of addressing many issues… pic.twitter.com/w5tXLo0Vkl

