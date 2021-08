बेंगलुरु: दक्षिण पश्चिम रेलवे (South Western Railway) ने कर्नाटक सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र के बाद शनिवार को एक विशेष निगरानी उपाय की घोषणा करते हुए कहा है कि केरल (Kerala) और महाराष्ट्र (Maharashtra) से राज्‍य में आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर (RT-PCR) की निगेटिव रिपोर्ट (negative certificate) दिखाना अनिवार्य होगा.Also Read - केंद्र ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्यों को 1828 करोड़ रुपये दिए

दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कहा, केरल और महाराष्ट्र से कर्नाटक आने वाले सभी यात्रियों को एक नकारात्मक आरटी-पीसीआर प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा, जो टीकाकरण की स्थिति के बावजूद 72 घंटे से अधिक पुराना न हो.

सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक टीकाकरण की स्थिति के बावजूद इन दोनों राज्यों से आने वालों को आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और यह 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.

All passengers arriving in Karnataka from Kerala and Maharashtra must produce a negative RT-PCR certificate not older than 72 hours, irrespective of vaccination status: South Western Railway

