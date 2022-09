PFI ने आज NIA के छापेमारी के खिलाफ केरल में बंद का आह्वान किया है. इस बंद का समर्थन कर रहे लोगों ने कई जगह तोड़फोड़ की है. सरकारी बसो तक को निशाना बनाया गया है. तिरुवनंतपुरम में पीएफआई समर्थकों ने एक ऑटो-रिक्शा और एक कार क्षतिग्रस्त कर दिया. कन्नूर में कई जगहों पर दुकाने बंद दिखाई दी हैं. कोच्चि में सरकारी बसों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई है.Also Read - पीएफआई पर एनआईए, ईडी की छापेमारी से नाराज जमात-ए-इस्लामी, कहा- राजनीति से प्रेरित कार्रवाई

Kochi, Kerala | A KSRTC bus was vandalised allegedly by people supporting the one-day bandh called by PFI today, in Companypadi near Aluva pic.twitter.com/XZqhiAxTDL

Also Read - कैसे बना PFI और कितने राज्यों में फैल चुका है ये, क्या है इसका असल मकसद ? Explained

NIA और अन्य एजेंसियों द्वारा देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कार्यालयों और उसके प्रमुखों से जुड़े परिसरों पर छापे मारे जाने के विरोध में पीएफआई की ओर से आज राज्यव्यापी हड़ताल को देखते हुए केरल पुलिस ने राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी है. जिला पुलिस प्रमुखों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए गए हैं. पुलिस की ओर से जारी बयान के अनुसार, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. बयान में कहा गया, ''राज्य के सभी पुलिसकर्मियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया जाएगा.' इस बीच, सरकारी बस सेवा केएसआरटीसी ने कहा है कि वह बसों का संचालन जारी रखेगी.

Thiruvananthapuram, Kerala | One auto-rickshaw and a car were damaged allegedly by people supporting the state-wise bandh called today by the Popular Front of India over NIA raids pic.twitter.com/k305OP83jW

— ANI (@ANI) September 23, 2022