रामनवमी शोभायात्रा के दौरान हंगामा, गुजरात के वडोदरा में जुलूस पर पथराव तो हावड़ा में आगजनी | VIDEO

Rama Navami Shobha Yatra: देशभर में आज रामनवमी का त्योहार मनाया गया. रामनवमी पर शोभायात्रा के दौरान हिंसा और आगजनी की खबरें भी सामने आईं हैं.

Rama Navami Shobha Yatra: देशभर में आज रामनवमी का त्योहार मनाया गया. रामनवमी पर शोभायात्रा के दौरान हिंसा और आगजनी की खबरें भी सामने आईं हैं. शोभायात्रा के दौरान पर गुजरात के वडोदरा में पथराव की घटना सामने आई. वहीं, पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जुलूस पर हमला हुआ और कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया. न्यूज एजेंसी ANI ने घटना का वीडियो जारी किया है. हालांकि हालात फिलहाल नियंत्रण में है.

#WATCH | West Bengal: Ruckus during ‘Rama Navami’ procession in Howrah; vehicles torched. Police personnel on the spot. pic.twitter.com/RFQDkPxW89 — ANI (@ANI) March 30, 2023

जुलूस पर पथराव

गुजरात के वडोदरा में फतेहपुरा इलाके में रामनवमी के जुलूस पर गुरुवार को पथराव किया गया. पुलिस उपाधीक्षक यशपाल जगनिया ने कहा कि इस दौरान कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, हालांकि कोई घायल नहीं हुआ. जुलूस पुलिस सुरक्षा में पूर्व निर्धारित मार्ग से निकाला गया. जगनिया और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटना का पता चलने के बाद मौके पर पहुंचे.

#WATCH | Gujarat: Ruckus during another ‘Rama Navami Shobha Yatra’ in Vadodara. The incident occurred today in Fatehpur road area. Police personnel on the spot. pic.twitter.com/o13UUbRkjf — ANI (@ANI) March 30, 2023



बजरंग दल के एक नेता ने आरोप लगाया कि पहले भी इस तरह की घटनाएं होने की जानकारी के बावजूद जुलूस के दौरान कहीं पुलिस नहीं दिखी. हर साल इसी मार्ग से जुलूस निकाला जाता है. हालांकि, जगनिया ने दावा किया कि गुरुवार को शहर में निकाले गये हर जुलूस में सुरक्षा व्यवस्था की गई.

Gujarat | Stone pelting occurred during another ‘Rama Navami Shobha Yatra’ in Vadodara. Police personnel are deployed on the spot. https://t.co/tcTyFN5QY7 pic.twitter.com/DxFMpHPUa9 — ANI (@ANI) March 30, 2023

नियंत्रण में हालात

उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘हालत नियंत्रण में है. घटना उस समय की है जब जुलूस एक मस्जिद के निकट पहुंचा और लोगों ने मौके पर पहुंचना शुरू कर दिया. यह सांप्रदायिक दंगा नहीं है. हमने भीड़ को तितर-बितर किया और जुलूस आगे बढ़ा.’

Gujarat | Stone-pelting happened today in Vadodara during Rama Navami Shoba Yatra. As per the police, the situation is under control & peace is prevailing in the affected area. pic.twitter.com/5BGMpxivBy — ANI (@ANI) March 30, 2023

अवर पुलिस आयुक्त मनोज निनामा भी मौके पर पहुंचे और शांति बनाये रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है. बजरंग दल की वड़ोदरा इकाई के अध्यक्ष केतन त्रिवेदी ने दावा किया कि साजिश के तहत पथराव किया गया.

I want to request those who are taking out #RamNavmi procession, please do but do it peacefully. Kindly avoid Muslim areas as Ramzan is going on. Celebrate peacefully but don’t try to create violence. Don’t get provoked. Some BJP leaders are saying they will move with swords and… pic.twitter.com/8Exp7vRX0g — ANI (@ANI) March 30, 2023

ममता की नसीहत

उधर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शांति के साथ रामनवमी का जुलूस निकालने का अनुरोध किया. ममता बनर्जी ने कहा कि रामनवमी के मौके पर हिंसा फैलाने की कोशिश न करें, शांति के साथ जश्न मनाएं और उत्तेजित न हों. उन्होंने रामनवमी का जुलूस निकालने वालों से मुस्लिम क्षेत्रों से जाने से बचने की नसीहत दी, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है.

(इनपुट: ANI,भाषा)

