जब ट्रेलर के लिए भीड़ इतनी पागल हो सकती है तो सोचिए फिल्म देखने के लिए क्या करेगी…आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक थियेटर में फिल्म का ट्रेलर देखने के लिए भीड़ में शामिल लोगों ने ऐसा काम किया है कि उसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जनसेना पार्टी के नेता और टॉलीवुड के चर्चित अभिनेता पवन कल्याण की आने वाली फिल्म 'वकील साब' का ट्रेलर भर देखने के लिए भगदड़ मच गई.

'वकील साब' फिल्म का ट्रेलर विशाखापट्टनम के संगम शरत थिएटर में रिलीज हुई, जहां उनके प्रशंसकों की भीड़ उमड़ी थी लेकिन जब थिएटर में अंदर घुसने का समय आया तो लोग एक-दूसरे पर चढ़ तक गए. इसकी वजह से थियेटर में लगे कांच के दरवाजे टूट गए और भगदड़ मच गई.

बता दें कि पवन कल्याण की इस फिल्म का ट्रेलर 29 मार्च को शाम 4 बजे तेलुगु भाषी राज्यों के कुछ ही थिएटरों में रिलीज हुई. लेकिन पवन कल्याण के प्रशंसक 2 बजे ही थिएटर पहुंच गए और वहां पूजा-अर्चना की.

#WATCH | Andhra Pradesh: Ruckus erupted at a theatre in Visakhapatnam during the release of the trailer of actor & Jan Sena chief Pawan Kalyan’s movie, yesterday pic.twitter.com/MjNrpxto1d

— ANI (@ANI) March 30, 2021