  • Hindi
  • India Hindi
  • Rule 66 Constitutional Amendment When Government Bring More Than One Bills Simultaneously In Lok Sabha Under Which Rule Is This Done

Rule 66: लोकसभा में कब में दो विधेयक एकसाथ लाती है सरकार? किस नियम के तहत किया जाता है ऐसा

Rule 66 Lok Sabha: लोकसभा में 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक दो-तिहाई बहुमत की कमी, 298 समर्थन बनाम 230 विरोध, के चलते गिर गया. सरकार ने रूल 66 के तहत तीन संबंधित बिलों को एक साथ पेश किया था, लेकिन मुख्य बिल के विफल होने पर पूरी प्रक्रिया थम गई. आइये जानते हैं कि रूल 66 क्या होता है जिसके तहत सरकार एक से अधिक विधेयक को सदन के पटल पर रखती है...

Published date india.com Published: April 18, 2026 10:27 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com
rule 66 constitutional amendment
क्या है रूल 66? जिसके सहारे एक से अधिक विधेयक लाती है सरकार

Constitutional 131st Amendment Bill rule 67: संसद की कार्यवाही सिर्फ बहस तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसके पीछे नियमों की एक पूरी किताब होती है. जीरो आवर, किसी अहम मुद्दे के लिए कमेटी बनाना, प्रश्न पूछना और सबसे अहम काम जरूरी मुद्दों पर कानून बनाना. कानून बनाने की पावर के चलते ही सांसद-विधायकों को लॉमेकर्स भी कहा जाता है. कल भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार सदन में तीन विधेयक एक साथ लेकर आई. इन विधेयक को कानून बनने के लिए 131वां संवैधानिक संशोधन की जरुरत पड़ती. वहीं, संवैधानिक संशोधन के लिए सदन में कम से कम दो-तिहाई बहुमत चाहिए थी, जो अपेक्षित वोट न मिलने के कारण गिर गया. आइए समझते हैं कि आखिर लोकसभा में किसी बिल को पास कराने के लिए कितनी संख्या चाहिए थ और रूल 66 क्या है…

131वां संशोधन प्रस्ताव क्यों गिरा?

महिला आरक्षण और सीटों के परिसीमन से जुड़ा 131वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो सका. 17 अप्रैल, 2026 को हुई वोटिंग में बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि विरोध में 230 सांसदों ने मतदान किया. संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिल पाने के कारण यह प्रस्ताव गिर गया.

संवैधानिक संशोधन के लिए वोटों का गणित

भारत में संविधान में बदलाव करना कोई आसान काम नहीं है. इसके लिए विशेष बहुमत (Special Majority) की जरूरत होती है, जिसका मतलब है कि सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई हिस्सा बिल के पक्ष में होना चाहिए. साथ ही, यह संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे यानि 50% से कम नहीं होनी चाहिए. वर्तमान में 540 सदस्यों वाली लोकसभा में यह नंबर 360 के करीब बैठता है, जिससे एनडीए की सरकार फिलहाल काफी दूर रह गई. बता दें कि लोकसभा में 3 सीट अभी खाली है.

क्या है रूल 66?

लोकसभा के नियमों की नियमावली का नियम 66 (Rule 66) बेहद खास है. यह नियम तब लागू किया जाता है जब सरकार चाहती है कि एक-दूसरे से जुड़े हुए कई विधेयकों (Bills) पर एक साथ चर्चा और विचार किया जाए. सरकार ने 131वें संशोधन, परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों से जुड़े तीन विधेयकों को एक साथ सदन के पटल पर रखने के लिए इसी नियम का सहारा लिया था.

सदन में एक साथ कई विधेयक लाने की प्रक्रिया

आमतौर पर हर विधेयक पर अलग-अलग चर्चा होती है, लेकिन जब विधेयकों का उद्देश्य एक जैसा हो, तो सदन की अनुमति से उन्हें पैकेज के रूप में लाया जा सकता है. रूल 66 को निलंबित करके या इसके विशेष प्रावधानों के तहत सरकार ने महिला आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए तीन प्रमुख विधेयकों को एक साथ पेश किया. हालांकि, मुख्य संशोधन विधेयक के गिरने के बाद, सरकार ने अन्य संबंधित विधेयकों को भी आगे न बढ़ाने का फैसला किया.

गाड़ी पर ‘जाति’ लिखवाना अपराध! पकड़े जाने पर Police जब्त करेगी गाड़ी या होगा चालान, जानिए क्या कहता है नियम

परिसीमन को लेकर सरकार का रुख?

गृह मंत्री अमित शाह ने बहस के दौरान स्पष्ट किया कि मतदाताओं और सांसदों के अनुपात में असंतुलन को केवल परिसीमन (Delimitation) के माध्यम से ही ठीक किया जा सकता है. सरकार का तर्क है कि महिला आरक्षण तभी सही मायने में जमीन पर उतर पाएगा जब सीटों का निर्धारण पारदर्शी तरीके से हो. सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर एक बड़े सुधार के अवसर को सहमति न बनाकर खो दिया है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें General Knowledge की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.