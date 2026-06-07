बिहार में बदला बालू-पत्थर मंगाने का नियम, राज्य में बिना ISTP पास नहीं मिलेगी एंट्री, जानें फी से रजिस्ट्रेशन तक का सारा प्रोसेस

Bihar ISTP portal: अब बिहार में दूसरे राज्यों से बालू और पत्थर लाने वाले गाड़ियों के लिए 10 जून से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास मेंडेटरी कर दिया गया है. वहीं, इन गाड़ी चालकों को फी के तौर पर 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन का शुल्क देना होगा.

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बिहार में बालू-पत्थर ले जाने के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास

Bihar sand mining new rule 2026: अगर आप ठेकेदार या कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े है और आपका वर्क डेस्टिनेशन बिहार में है, तो ये खबर आपके लिए ही है. बिहार में अब से आप अगर दूसरे राज्यों से बालू, गिट्टी या पत्थर मंगाते हैं, तो अब इसके लिए आपको अलग से नया शुल्क देना होगा. बिहार सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाली खनिज गाड़ियों के लिए एक नया नियम लागू किया है. नियम के अनुसार, राज्य में ISTP पास के दूसरे राज्यों से आने वाली बालू-पत्थर गाड़ियों को एंट्री नहीं मिलेगी.

10 जून से लागू होगा नियम

अगर आपकी गाड़ी दूसरे राज्य से बालू या पत्थर लेकर बिहार आ रही है, तो अब उसे बिना इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) के एंट्री नहीं मिलेगी. खान एवं भूतत्व विभाग के अनुसार, 10 जून से ISTP पास का नियम पूरी तरह से लागू होगा. नियमों के मुताबिक, इसके बिना अब बिहार की सीमा में किसी भी खनिज से भरे गाड़ी को आवागमन की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ट्रांजिट पास का रेट

सरकारी आदेश के अनुसार, इस इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के लिए आपको 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से भुगतान करना होगा. वहीं अगर माप घनमीटर (Cubic metre) में है, तो इसके लिए 85 रुपये प्रति घनमीटर की दर तय की गई है. बता दें कि दूसरे राज्य की खदान से गाड़ी का ट्रांसपोर्ट चालान कटने के ठीक 6 घंटे के भीतर आपको ऑनलाइन पोर्टल से इस ISTP पास को हासिल करना होगा. वहीं, इसका शुल्क केवल ऑनलाइन ही जमा होगा, ऑफलाइन कैश देने का कोई ऑप्शन नहीं है.

नियम तोड़ा तो सीधे जब्ती और जुर्माना

IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस नए पास की वैधता भी उतनी ही होगी जितनी आपके मूल राज्य के परिवहन चालान की होगी. चेकिंग के दौरान अगर गाड़ी में आईएसटीपी पास और मूल राज्य का चालान, दोनों में से कोई भी एक कागज गायब मिला तो पुलिस और माइनिंग विभाग की टीम गाड़ी जब्त कर सकती है. वहीं, बिहार खनिज नियमावली के तहत भारी-भरकम जुर्माना चुकाने के बाद ही गाड़ी छूटेगी.

रजिस्ट्रेशन का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस