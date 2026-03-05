Hindi India Hindi

Rupees 25 Thousand For Second Child Andhra Pradesh Government Will Help Parents

दूसरा बच्चा पैदा करने पर मिलेंगे ₹25,000! इस राज्य की सरकार ला सकती है बड़ा ऑफर, जानिए पूरा प्लान

इस राज्य की सरकार जन्म दर को बढ़ाने के लिए नया कदम उठाने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दूसरे बच्चे के जन्म पर माता-पिता को 25,000 रुपये देने की योजना पर विचार किया जा रहा है.

Financial Help for Second Child: जन्म दर बढ़ाने को लेकर इस राज्य की सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश सरकार की. एन चंद्रबाबू नायडू (N Chandrababu Naidu) ने गुरुवार (5 मार्च) को विधानसभा में एक बड़ा संकेत दिया. उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में गिरती जन्म दर को बढ़ाने के लिए नई योजना पर विचार कर रही है.

इस योजना के तहत दूसरे बच्चे के जन्म पर माता-पिता को 25,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जा सकता है. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate) फिलहाल करीब 1.5 है, जो जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए जरूरी 2.1 के स्तर से कम है. सरकार चाहती है कि आने वाले समय में इसे बढ़ाकर बैलेंस लेवल तक लाया जाए.

क्या बोले एन चंद्रबाबू नायडू?

विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार एक नया तरीका अपनाने पर विचार कर रही है. प्रस्ताव के अनुसार, अगर किसी दंपति का दूसरा या उससे ज्यादा बच्चे होते हैं तो डिलीवरी के समय ही 25,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जा सकती है. उनका मानना है कि अगर ये योजना लागू होती है तो ये एक बड़ा बदलाव ला सकती है.

मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि दुनिया के कई देशों में आज बुजुर्ग आबादी बढ़ने और जन्म दर कम होने की समस्या सामने आ रही है. ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जनसंख्या संतुलन बनाए रखना जरूरी है. सरकार जल्द ही जनसंख्या प्रबंधन से जुड़ी नई नीति लाने की तैयारी कर रही है. मुख्यमंत्री के अनुसार, इस नीति का मसौदा मार्च के आखिर तक तैयार किया जा सकता है और इसे अप्रैल से लागू करने की योजना है.

अगर ये योजना लागू होती है तो दूसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाली ये आर्थिक मदद परिवारों के लिए बड़ा प्रोत्साहन बन सकती है और राज्य में जन्म दर बढ़ाने में मदद मिल सकती है.

Add India.com as a Preferred Source