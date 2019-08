मॉस्को. रूस ने जम्मू-कश्मीर पर भारत द्वारा उठाए गए कदम का समर्थन करते हुए कहा कि यह भारतीय संविधान के दायरे में है और उसने उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान आपसी मतभेदों को शिमला समझौते एवं लाहौर घोषणा के आधार पर द्विपक्षीय स्तर पर सुलाएंगे. भारत ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के लिए अनुच्छेद- 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटा दिया था और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था. रूस के विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि कश्मीर में ताजा हालात के मद्देनजर भारत और पाकिस्तान, क्षेत्र की शांति को बिगड़ने नहीं देंगे. आपको बता दें कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे वहां से निराशा हाथ लगी. पहले चीन और अब जबकि रूस ने भी इस मसले पर भारत का समर्थन किया है, तो यह स्थिति पाकिस्तान के लिए काफी असहज कर देने वाली है.

नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, PoK में फिर शुरू किए दर्जनभर आतंकी शिविर

रूसी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक सवाल के जवाब में कहा, ‘‘मॉस्को उम्मीद करता है कि दिल्ली द्वारा जम्मू-कश्मीर की स्थिति में बदलाव करने के मद्देनजर भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में स्थिति बिगड़ने नहीं देंगे.’’ मंत्रालय ने कहा, ‘‘हम इस तथ्य को ध्यान में रख कर आगे बढ़ रहे हैं कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति में बदलाव और उसे बांटकर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला भारतीय गणराज्य के संविधान के दायरे में है.’’

Ministry of Foreign Affairs of Russia: We proceed from fact that the changes associated with the change in the status of the state of J&K and its division into two union territories are carried out within framework of the Constitution of the Republic of India. (2/3) https://t.co/NPbhnG1NtT

— ANI (@ANI) August 10, 2019