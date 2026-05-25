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इस देश से आई भारत के लिए खुशखबरी, एक ही वीजा पर कर सकेंगे कई बार एंट्री, जान लें नियम
रूस ने भारतीयों के लिए एक साल का मल्टीपल-एंट्री बिजनेस वीजा निकाला है. जानिए इसके लिए कहां आवेदन करना है, कितने दिन रुक सकते हैं और दस्तावेज से जुड़ी सभी डिटेल.
अमेरिका के बाद, अब रूस ने भारत समेत विदेशी नागरिकों के लिए अपने वीजा नियमों में बदलाव किया है. भारत में मौजूद रूसी दूतावास ने घोषणा की है कि अब भारत के लोग अपने परिवार वालों के साथ एक साल के मल्टीपल-एंट्री बिजनेस वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे. खास बात यह है कि इस सुविधा में उन लोगों को भी शामिल किया गया है जिनका कोई देश नहीं है, यानी स्टेटलेस पर्सन्स. रूस ने ऐसे लोगों को पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है. यह फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने हाल ही में ग्रीन कार्ड और इमिग्रेशन नियमों को पहले से ज्यादा सख्त बना दिया है.
मल्टीपल-एंट्री बिजनेस वीजा में क्या मिलेगी सुविधा?
रूस के नए नियमों के तहत मिलने वाला एक साल का मल्टीपल-एंट्री बिजनेस वीजा लोगों को बार-बार देश आने-जाने की सुविधा देगा. हालांकि रूसी माइग्रेशन कानून के मुताबिक, यह वीजा किसी तरह का रेजिडेंस परमिट नहीं माना जाएगा. आसान शब्दों में कहें तो इस वीजा के जरिए कोई व्यक्ति लंबे समय तक रूस में लगातार नहीं रह सकता.
नियम के अनुसार, वीजा धारक किसी भी 180 दिनों की अवधि में अधिकतम 90 दिनों तक ही रूस में ठहर सकता है. रूस ने यह भी साफ किया है कि सिंगल-एंट्री और डबल-एंट्री बिजनेस वीजा की वैधता 90 दिनों से ज्यादा नहीं होती, जबकि मल्टीपल-एंट्री बिजनेस वीजा एक साल या पांच साल तक के लिए जारी किया जा सकता है. यह पूरी तरह दिए गए इनविटेशन और दस्तावेजों पर निर्भर करेगा.
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वीजा के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे?
इस बिजनेस वीजा के लिए आवेदन करने वालों को कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे. इनमें – लेटर ऑफ इनविटेशन सबसे जरूरी है. यह रूसी फेडरल माइग्रेशन सर्विस, रूसी विदेश मंत्रालय या उसके क्षेत्रीय कार्यालयों की तरफ से जारी किया गया आधिकारिक इनविटेशन होना चाहिए. इसके अलावा, छह अंकों वाला वीजा सपोर्ट रेफरेंस नंबर भी मान्य होगा, जिसे सीधे दूतावास को भेजा गया हो. इनविटेशन में जारी करने वाली एजेंसी की आधिकारिक मुहर, कानूनी पता, रजिस्ट्रेशन नंबर, तारीख, अधिकारी के हस्ताक्षर, यात्रा का पूरा कार्यक्रम और आमंत्रित व्यक्ति की जानकारी होना जरूरी है. इसके अलावा आवेदक के पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए, जिसमें कम से कम दो खाली पन्ने हों और जिसकी वैधता वीजा खत्म होने के छह महीने बाद तक बनी रहे.
आवेदन कहां से करना होगा? किन बातों का ध्यान रखें
अब सवाल उठता है कि इसके लिए आवेदन कहां और कैसे करना होगा, तो चलिए आपको बताते हैं. वीजा का फॉर्म रूस के आधिकारिक वीजा पोर्टल से डाउनलोड करके भरना होगा और उस पर पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होगी. आवेदन में कोई भी जानकारी अधूरी नहीं छोड़ी जा सकती. जो जानकारी लागू नहीं होती, वहां N/A लिखना होगा. तारीखें यूरोपीय फॉर्मेट यानी दिन, महीना और साल के हिसाब से भरनी होंगी. फॉर्म पर आवेदक के ओरिजिनल हस्ताक्षर भी जरूरी होंगे. अगर फॉर्म अधूरा, गलत या बिना सिग्नेचर का पाया गया, तो उसे बिना प्रोसेस किए वापस कर दिया जाएगा. वीजा प्रक्रिया पूरी होने तक पासपोर्ट दूतावास के पास ही रहेगा.
वीजा नियम बदलकर क्या करना चाहता रूस?
रूस का यह कदम उन लोगों के लिए आकर्षक विकल्प बन सकता है, जो विदेश में बिजनेस और यात्रा के बेहतर मौके तलाश रहे हैं. विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस अपने बिजनेस और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए विदेशी नागरिकों को आसान वीजा सुविधा देने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है.
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