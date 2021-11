Russia starts supplying S-400 Air Defence Missile Systems to India, News: रूस (Russia) ने भारत (India) को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्‍टम (S-400 air defence missile systems) की सप्‍लाई शुरू कर दी है. न्‍यूज एजेंसी एनएनआई के मुताबिक, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्‍टम की पहली स्‍क्‍वैड्रन पश्‍च‍िम फ्रंट पर तैनाती की जानी है. करीब इस मिसाइल सिस्‍टम से भारत की सैन्‍य क्षमताओं को बड़ी ताकत मिलेगी. एयर डिफेंस मिसाइल सिस्‍टम को वायु और जल मार्ग से लाया जा रहा है. इस साल के अंदर इसकी आपूर्ति पूरी हो जाएगी.Also Read - टेस्ट-टी20 सीरीज खेलने के लिए बाबर आजम की अगुवाई में ढाका पहुंची 18 सदस्यीय पाकिस्तान टीम

Russia starts supplying S-400 air defence missile systems to India, first squadron to come up near Western front

Read @ANI Story | https://t.co/MpRdV5XFh2#s400 #Russia pic.twitter.com/SlHWEgyH6A

— ANI Digital (@ani_digital) November 14, 2021