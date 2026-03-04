By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मिडिल ईस्ट संकट के बीच रूस का बड़ा कदम; भारत को 95 लाख बैरल तेल भेजने को तैयार, क्या सप्लाई संकट से मिलेगी राहत
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज संकट के बीच रूस भारत को 95 लाख बैरल कच्चा तेल भेजने को तैयार है. भारत के पास सीमित भंडार है, इसलिए ये कदम संभावित सप्लाई संकट से राहत दे सकता है.
Iran-Israel War: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की वजह से वैश्विक तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मची हुई है. ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास हमलों की घटनाओं ने दुनिया के कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ऐसे समय में रूस ने भारत को बड़ी राहत देने का संकेत दिया है.
सूत्रों के अनुसार, रूस करीब 95 लाख बैरल कच्चा तेल भारत भेजने के लिए तैयार है. बताया जा रहा है कि रूसी तेल से भरे कुछ जहाज पहले से ही भारतीय समुद्री क्षेत्र के पास मौजूद हैं और वे कुछ ही हफ्तों में भारत पहुंच सकते हैं. इससे भारत को तुरंत राहत मिल सकती है, क्योंकि देश के पास केवल लगभग 25 दिनों की मांग पूरी करने लायक कच्चे तेल का भंडार है.
भारत सबसे बड़ा तेल खरीददार
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल खरीदने वाला देश है और यहां रोजाना लगभग 56 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन किया जाता है. भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आता है. अगर ये रास्ता बंद होता है या बाधित होता है तो भारत की सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है. हाल ही में इस मार्ग के पास जहाजों पर हमले की खबरों के बाद भारत ने वैकल्पिक सप्लाई की तलाश तेज कर दी है.
पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के दबाव और टैरिफ नीति के कारण भारत ने रूसी तेल की खरीद में कुछ कमी की थी. जनवरी में रूस से आयात घटकर लगभग 11 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था, जो नवंबर 2022 के बाद सबसे कम था. हालांकि फरवरी में ये हिस्सेदारी फिर से बढ़कर लगभग 30 प्रतिशत के आसपास पहुंच गई.
अब जब मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ रहे हैं, रूस ने संकेत दिया है कि वह भारत की जरूरतों का लगभग 40 प्रतिशत तक हिस्सा पूरा करने में मदद कर सकता है. हालांकि, इस पर अंतिम फैसला भारत सरकार के मार्गदर्शन और अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा.
तेल बाजार के जानकारों का कहना है कि फिलहाल स्थिति ‘सेलर्स मार्केट’ की बन गई है. पहले रूस अपना तेल अंतरराष्ट्रीय कीमतों से कम दाम पर बेच रहा था, लेकिन अब वैश्विक संकट के कारण छूट कम हो सकती है. इतना ही नहीं, रूस ने भारत को लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की आपूर्ति बढ़ाने की भी पेशकश की है. कतर की तरफ से उत्पादन रोकने के बाद भारत में गैस की कमी की स्थिति पैदा हो सकती है. कुछ भारतीय कंपनियों ने औद्योगिक उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई में कटौती भी की है.
