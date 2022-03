Russia Ukraine Crisis Latest News: यूक्रेन और रूस के बीच जंग जारी है. यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार ने ‘ऑपरेशन गंगा’ चलाया हुआ है. ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga) के जरिये अब तक 17 हजार से ज्यादा भारतीयों को यूक्रेन और उसके आस-पास के देशों से सुरक्षित स्वदेश लाया गया है. वहीं, यूक्रेन के सुमी (Sumy) शहर में फंसे सभी 694 भारतीय छात्रों को (Indian Students) को भी वहां से बाहर निकाल लिया गया है. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने यह जानकारी दी.Also Read - चुनाव की वजह से तेल की कीमतों में नहीं की गई बढ़ोतरी, यह कहना गलत: पेट्रोलियम मंत्री

हरदीप पुरी ने मंगलवार को बताया कि युद्धग्रस्त यूक्रेन के सुमी शहर से भारतीय छात्रों को निकालना शुरू कर दिया गया है और छात्र बसों में सवार हो कर पोलतावा शहर के लिए रवाना हो गए हैं. पुरी ने पत्रकारों से कहा, ‘मैंने नियंत्रण कक्ष में बात की है, बीती रात तक सूमी में 694 भारतीय छात्र थे. वे सभी आज बसों से पोलतावा के लिए रवाना हो गए हैं.’ Also Read - RUSSIA - UKRAINE WAR: विश्व बैंक ने यूक्रेन के लिए 723 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी

694 Indian students were remaining in Sumy last night, all have now left for Poltava (Ukraine) in buses: Union minister Hardeep Singh Puri

— Press Trust of India (@PTI_News) March 8, 2022