Russia Ukraine Crisis: यूक्रेन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है. रूस ने यूक्रेन में कई मिसाइलें दागी. यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनियाभर में हड़कंप मच गया है. इन सबसे बीच यूक्रेन में स्थित भारतीय दूतावास ने वहां फंसे अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने ताजा एडवाइडरी में वहां रहने वाले भारतीयों से कहा है कि यूक्रेन में मार्शल लॉ लगे होने के चलते मौजूदा समय में आवागमन मुश्किल है और सायरन और बम की चेतावनी सुनने वाले लोग बम से बचाव वाले नजदीकी आश्रय में पहुंचें. परामर्श में कहा गया, 'जैसा आप जानते हैं कि यूक्रेन में मार्शल लॉ लग गया है जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है.' इसमें कहा गया कि ऐसे छात्र जो कि कीव में फंसे हुए हैं उनके ठहरने की व्यवस्था के लिए दूतावास प्रतिष्ठानों के संपर्क में है.

Embassy of India in Ukraine in its third advisory asks Indian nationals to head to bomb shelters if they are at places where air sirens/bomb warnings can be heard pic.twitter.com/YmHGZrnZwt

— ANI (@ANI) February 24, 2022