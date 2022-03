Russia Ukraine Crisis: यूक्रेन की राजधानी कीव में गोली लगने से घायल हुए भारतीय छात्र हरजोत सिंह (Harjot Singh) की स्वदेश वापसी हो रही है. यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में मौजूद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने जानकारी दी कि हरजोत सोमवार को भारत पहुंच रहे हैं. वीके सिंह ने ट्वीट कर बताया, ‘हरजोत सिंह वह भारतीय हैं, जिन्हें कीव में युद्ध के दौरान गोली लग गई थी. अफरातफरी में इनका पासपोर्ट भी गुम गया था. सहर्ष सूचित कर रहा हूं कि हरजोत कल भारत हमारे साथ पहुंच रहे हैं. आशा है, घर का खाना मिलने और देखभाल के साथ उनका शीघ्र स्वास्थ्यवर्धन होगा.’Also Read - Russia Ukraine War: यूक्रेन में कब खत्म होगा युद्ध? रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तुर्की समकक्ष से बातचीत में किया खुलासा

दरअसल, दिल्ली के रहने वाले हरजोत सिंह यूक्रेन और रूस के बीच चल रही लड़ाई के दौरान अपने दोस्तों के साथ भारत आने के लिए निकले थे. ट्रेन में जगह नहीं मिल पाने के कारण पोलैंड बॉर्डर तक पहुंचने के लिए उन्होंने कैब का सहारा लिया, लेकिन रास्ते में उन्हें रोककर वापस जाने को कहा गया. जैसे ही कैब ने यूटर्न लिया तो फायरिंग होने लगी. फायरिंग में हरजोत सिंह को गोली लगी और वो घायल हो गए. उस दौरान मची अफरा-तफरी के बीच उनका पासपोर्ट भी गुम हो गया था.

"Harjot Singh, an Indian national who sustained bullet injuries in Kyiv and lost his passport, will return to India with us tomorrow," tweets Union Minister Gen (Retd) VK Singh#OperationGanga #RussiaUkraineCrisis pic.twitter.com/uKxDjZgf05

