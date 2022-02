Russia Ukraine Crisis: कई दिनों से चल रही तनातनी के बाद रूस ने यूक्रेन (Russia-Ukraine Clash) पर गुरुवार को हमला बोल दिया. रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच संघर्ष जारी है. इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने यूक्रेन संकट पर गुरुवार रात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से फोन पर बात की. पीएम मोदी (PM Modi) की की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत के बाद PMO ने इसकी जानकारी दी.Also Read - Russia Ukraine Crisis: यूक्रेन में फंसे भारतीयों को कैसे निकालेगी सरकार? PM की बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने दी अहम जानकारी

PM Narendra Modi speaks to Russian President Vladimir Putin

Pres Putin briefed PM about the recent developments regarding Ukraine. PM reiterated his long-standing conviction that the differences between Russia & NATO can only be resolved through honest and sincere dialogue: PMO

