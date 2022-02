Russia Ukraine Crisis: कई दिनों से चल रही तनातनी के बाद आखिरकार रूस ने यूक्रेन (Russia-Ukraine Clash) पर हमला बोल दिया. रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच संघर्ष जारी है. उधर, अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से बात करेंगे. विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करेंगे. विदेश सचिव ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है.Also Read - Russia Ukraine Crisis: यूक्रेन संकट पर PM मोदी ने की सुरक्षा समिति की बैठक, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और NSA भी हुए शामिल

मालूम हो कि यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से अपील की थी कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करें. वहीं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने यूक्रेन संकट पर गुरुवार को अहम बैठक की. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजित डोवाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कई अन्य अधिकारी भी शामिल हुए.

इससे पहले आज भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉ इगोर पोलिखा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत सरकार से हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी. यूक्रेनी राजदूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने का आग्रह किया था.

I think that in this case, your Prime Minister can address Mr Putin. He can address our President. Many times in history, India played a peacekeeping role. We're asking for your strong voice to stop this war: Dr Igor Polikha, Ambassador of Ukraine to India#RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/sQxQ8XWgu9

— ANI (@ANI) February 24, 2022