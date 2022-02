Russia Ukraine Crisis: कई दिनों से चल रही तनातनी के बाद आखिरकार रूस ने यूक्रेन (Russia-Ukraine Clash) पर हमला बोल दिया. रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच संघर्ष जारी है. उधर, न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आज रात को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से बात कर सकते हैं. मालूम हो कि यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से अपील की थी कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करें. वहीं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने यूक्रेन संकट पर गुरुवार को अहम बैठक की. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजित डोवाल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कई अन्य अधिकारी भी शामिल हुए.Also Read - Russia Ukraine Crisis: यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी- बम से बचाव के नजदीकी सेल्टर की दी गई लोकेशन

Prime Minister Narendra Modi likely to speak to Russian President Vladimir Putin tonight: Sources #RussiaUkraineConflict pic.twitter.com/825LKD0WMC

