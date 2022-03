Russia-Ukraine War Latest Update: यूक्रेन में रूसी सेना का हमला लगातार छठे दिन भी जारी है. यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए सरकार ने ‘ऑपरेशन गंगा’ अभियान चला रखा है. भारत सरकार ने रूस और यूक्रेन से सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है. इन सबके बीच विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए बुखारेस्ट और बुडापेस्ट के अलावा अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट शेड्यूल हैं.Also Read - UK पीएम जॉनसन बोले- रूसी राष्‍ट्रपति को लगता है कि वह नाटो को धकेलने जा रहे हैं तो गंभीररूप से गलत हैं ...पश्चिमी छोर तक नाटो कम नहीं

Over the next 3 days, 26 flights have been scheduled to bring out Indian citizens apart from Bucharest and Budapest. Airports in Poland and Slovak Republic will also be used: Foreign Secretary Harsh Vardhan Shringla#OperationGanga pic.twitter.com/ctb25bLxKB

— ANI (@ANI) March 1, 2022