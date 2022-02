Russia Ukraine Crisis: रूस ने कई दिनों से जारी तनातनी के बाद गुरुवार तड़के यूक्रेन (Russia-Ukraine Clash) पर हमला बोल दिया. रूसी सेना और यूक्रेन के सैनिकों के बीच संघर्ष जारी है. इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने यूक्रेन संकट पर गुरुवार को सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCS) की अहम बैठक की. बैठक में गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah), रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) , विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजित डोवाल (Ajit Doval) और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा कई अन्य आला अधिकारी भी शामिल हुए. आधिकारिक सूत्रों की तरफ से जारी एक वीडियो के मुताबिक केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और हरदीप सिंह पुरी भी इस बैठक में शामिल हुए. हालांकि गोयल और पुरी सीसीएस के सदस्य नहीं हैं. उधर, खबर है कि पीएम मोदी आज रात रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी बात कर सकते हैं.Also Read - Russia Ukraine Crisis: यूक्रेन में रूस की बड़ी तबाही - 70 से अधिक सैन्य ठिकानों; 11 हवाई पट्ट‍ियों को नष्ट करने का दावा

#WATCH Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of the Cabinet Committee on Security (CCS) pic.twitter.com/9lvHMRi1bT

— ANI (@ANI) February 24, 2022