Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन (Russia-Ukraine) के बीच आज मंगलवार को 27वें दिन युद्ध जारी है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) और ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन (UK PM Boris Johnson) के बीच यूक्रेन की स्थिति (Ukraine situation) को लेकर फोन पर चर्चा हुई. पीएम ने एक बयान में कहा है, पीएम मोदी और यूके के पीएम बोरिस जॉनसन ने एक कॉल पर यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की. प्रधान मंत्री मोदी ने शत्रुता को समाप्त करने और वार्ता और कूटनीति की वापसी के लिए भारत की लगातार अपील को दोहराया है.Also Read - पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर राहुल गांधी का तंज - ईंधन के दाम पर लगा 'Lockdown' हटा

PM Modi conveyed his desire to welcome PM Johnson in India at an early date. The two leaders also discussed issues of bilateral interests in various areas. PM Modi appreciated the progress in implementing ‘India-UK Roadmap 2030’ adopted during Virtual Summit last year: PMO pic.twitter.com/uLMX1qYYk6

— ANI (@ANI) March 22, 2022