Russia-Ukraine Conflict: यूक्रेन में रूसी सेना का हमला लगातार छठवें दिन भी जारी है. यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव में लगातार धमाकों और एयर सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं. इन सबके के बीच यूक्रेन में रूस की हमले की आंच भारत भी पहुंच चुकी है. खारकीव में मंगलवार सुबह रूस की तरफ से हुई गोलाबारी में एक भारतीय छात्र की जान चली गई. विदेश मंत्रालय ने हमले में भारतीय छात्र के मौत की पुष्टि की है. रूस की गोलीबारी में मारा गया छात्र नवीन कर्नाटक का रहने वाला था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने नवीन के पिता से फोन पर बात की और ढांढस बंधाया. इससे पहले कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई ने भी पीड़ित परिवार से बात की. कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि वह विदेश मंत्रालय के संपर्क में हैं और नवीन का पार्थिव शरीर भारत लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं.

Prime Minister Narendra Modi spoke to the father of Naveen Shekharappa, an Indian student who died in shelling in Kharkiv, Ukraine this morning.

Also Read - Russia Ukraine War Update: कीव शहर के चारों तक दिखे खास तरह के निशान, कहीं रूसी हवाई हमलों का इशारा तो नहीं?

बता दें कि नवीन खारकीव की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पिछले चार से मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था. वह कर्नाटक के हावेरी शहर के चलगेरी का रहने वाला था. जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक नवीन खाना लाने के लिए निकला था और वह एक ग्रॉसरी स्टोर के बाहर लाइन में खड़ा था तभी गोलाबारी की चपेट में आ गया. नवीन के दोस्त प्रवीन भी यूक्रेन में फंसा है. प्रवीण के पिता ने अपने बेटे से बात करने के बाद प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा है कि हमारे बच्चों को वापस लाने में मदद करें. प्रवीण के पिता ने बताया कि नवीन पिछले 2 दिनों से मेरे बेटे के साथ था. वह सुबह खाना लाने के लिए निकला था.'

Two persons were with him (A student who died in Ukraine). One of them also got injured. They are also from Chalageri and Ranebennur taluk of Haveri district: Karnataka CM Basavaraj Bommai pic.twitter.com/b09U8QqEt5

उधर, कर्नाटक CM बासवराज बोम्मई ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में मेरी बात हुई है. हम शव को बरामद करने की हर संभव कोशिश करेंगे. युद्ध क्षेत्र होने के कारण यह बहुत मुश्किल है लेकिन मैंने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से प्रार्थना की है कि पार्थिव शरीर को वहां से जल्द निकाला जाए. सीएम बोम्मई ने कहा कि उसके साथ दो व्यक्ति थे (एक छात्र जिसकी यूक्रेन में मृत्यु हो गई). इनमें से एक घायल भी हो गया. वे हावेरी जिले के चालगेरी और राणेबेन्नूर तालुक से है.

With profound sorrow we confirm that an Indian student lost his life in shelling in Kharkiv this morning. The Ministry is in touch with his family.

We convey our deepest condolences to the family.

