नई दिल्ली: भारत को मजबूत मिसाइल रक्षा कवच के लिए रूस ने पांच अरब डॉलर के सौदे के तरह भारत के लिए लंबी दूरी की एस-400 मिसाइल निर्माण पहले ही शुरू कर चुका है और सभी पांच मिसाइलें 2025 तक भारत को सौंप दी जाएंगी. यह बात रूस ने शुक्रवार को कही. रूस ने कहा कि उसने भारत के लिए सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की एस-400 मिसाइल का निर्माण शुरू कर दिया है और सभी पांच मिसाइलें 2025 तक भारत को सौंप दी जाएंगी.

रूसी मिशन के उपप्रमुख रोमन बाबुशकिन ने यह भी कहा कि भारत के लिए हल्के वजन वाले बहुउद्देशीय कामोव सैन्य हेलि‍कॉप्टरों के संयुक्त निर्माण के लिए जल्द ही एक अनुबंध को अंतिम रूप दिया जाएगा.

एस 400 वायु रक्षा प्रणाली: एक साथ 72 मिसाइल और 36 निशाने, तभी तो भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों की भी नहीं की परवाह

भारत को 5 एस-400 एयर डिफेंसी सिस्‍टम की आपूर्ति 2025 तक हो जाएगी

बाबुशकिन ने कहा कि रूस और भारत ने भुगतान मुद्दों का सफल समाधान खोज लिया है और इस साल रक्षा क्षेत्र में बड़े सौदों के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने विस्तार से जानकारी दिए बिना कहा, ”पांच एस-400 वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति 2025 तक पूरी कर ली जाएगी. उनका निर्माण पहले से शुरू हो चुका है.”

S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टमः चीन में कारगर है ये हथियार, 35 हजार करोड़ रुपये में खरीद रहा भारत

5 अरब डालर का समझौता रूस के साथ भारत ने किया था

अक्टूबर 2018 में, भारत ने वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के पांच अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए. पिछले साल भारत ने मिसाइल प्रणालियों के लिए रूस को 80 करोड़ डॉलर की पहली किस्त का भुगतान किया था.

Roman Babushkin, Russian Deputy Ambassador: We will give 5 S400 missiles defence system (to India) by 2025. Russia is possessing one of the world’s best defence system and it would serve well for Indian security. pic.twitter.com/5EN8YVVX4N

— ANI (@ANI) January 17, 2020