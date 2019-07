नई दिल्ली: विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बुधवार को कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सूचना हासिल करने के लिए 2014 के बाद से भारत ने रूस से कई बार कई बार आग्रह किया, लेकिन मॉस्को की तरफ से यह बताया गया कि बोस से संबंधित दस्तावेज उसे रूसी अभिलेखागार में नहीं मिले.

लोकसभा में प्रश्न के लिखित उत्तर में मुरलीधरन ने कहा कि भारत ने सूचना मांगी थी कि क्या अगस्त, 1945 से पहले या बाद में किसी समय बोस रूस में मौजूद थे तथा अगस्त, 1945 में या इसके बाद वह रूस से बाहर निकल गए थे, जैसा कुछ शोधकर्ताओं द्वारा कहा गया था.

V. Muraleedharan, MoS MEA in Lok Sabha: …& even after additional investigations made based on request from the Indian side, they could not find any documents giving more information on the subject. (2/2)

— ANI (@ANI) July 24, 2019