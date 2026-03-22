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चीन जाने वाला रूसी तेल आखिरकार पहुंच ही गया भारत, बीच रास्ते बदला था रूट; ऊर्जा संकट में बना बड़ा गेमचेंजर
रूस से तेल लेकर चीन जा रहा टैंकर भारत पहुंच गया है. ये सात जहाजों में पहला जहाज है. ऊर्जा संकट और समुद्री मार्ग बंद होने के बीच भारत के लिए ये बड़ी राहत मानी जा रही है.
Russian Oil Tanker in India: भारत के ऊर्जा सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. रूस से कच्चा तेल लेकर चीन जा रहा एक तेल टैंकर अचानक अपना रास्ता बदलकर भारत पहुंच गया है. ये टैंकर, जिसका नाम एक्वा टाइटन (Aqua Titan) है, कर्नाटक के न्यू मैंगलुरु पोर्ट पर पहुंच चुका है और इसे सात ऐसे जहाजों की पहली खेप माना जा रहा है, जो अब भारत की ओर रुख कर चुके हैं.
जानकारी के मुताबिक, ये टैंकर जनवरी के आखिर में बाल्टिक सागर के एक बंदरगाह से रवाना हुआ था और इसका गंतव्य चीन का रिजाओ पोर्ट था. लेकिन मार्च के मध्य में इसने अचानक अपना रूट बदल लिया. ये बदलाव उस समय हुआ जब भारत को अमेरिका की ओर से अस्थायी राहत मिली, जिसके तहत समुद्र में फंसे रूसी तेल को खरीदने की अनुमति दी गई.
ऊर्जा आपूर्ति बनी चुनौतीपूर्ण
दरअसल, मौजूदा वैश्विक हालात ने भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति को चुनौतीपूर्ण बना दिया है. खासतौर पर Strait of Hormuz के बंद होने से स्थिति और गंभीर हो गई है. ये समुद्री मार्ग भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के कुल कच्चे तेल का लगभग 40 से 50 प्रतिशत इसी रास्ते से आता है. इसके अलावा एलएनजी और एलपीजी की बड़ी मात्रा भी इसी रूट से होकर गुजरती है.
ऐसे में रूस से आने वाले इन टैंकरों का भारत की ओर मुड़ना एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, कम से कम सात टैंकर, जो पहले चीन जा रहे थे, अब भारत पहुंचने वाले हैं. इससे देश में कच्चे तेल की संभावित कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकेगा.
इसी कड़ी में एक और टैंकर Zouzou N भी जल्द भारत पहुंचने वाला है, जो गुजरात के सिक्का पोर्ट पर 25 मार्च तक पहुंच सकता है. इस टैंकर ने भी मार्च की शुरुआत में अपना रास्ता बदल लिया था. इन जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखने वाली शिप-ट्रैकिंग कंपनियों के मुताबिक, भारत ने हाल के दिनों में रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी है.
विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है. जब पारंपरिक सप्लाई रूट प्रभावित हो रहे हैं, तब वैकल्पिक स्रोतों से तेल हासिल करना बेहद जरूरी हो जाता है. इसी बीच, एक और अहम अपडेट ये है कि अमेरिका के टेक्सास से एलपीजी लेकर आया एक कार्गो जहाज Pyxis Pioneer भी न्यू मैंगलुरु पोर्ट पहुंच चुका है.
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