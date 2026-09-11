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BRICS Summit 2026: दिल्ली पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जानें कहां ठहरेंगे, पीएम मोदी से कब मुलाकात?

BRICS Summit 2026: राष्ट्रपति पुतिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बातचीत करेंगे. मोदी और पुतिन की पिछली मुलाक़ात 31 अगस्त को बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: September 11, 2026, 6:42 AM IST
BRICS Summit 2026: दिल्ली पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जानें कहां ठहरेंगे, पीएम मोदी से कब मुलाकात?
पुतिन के विमान ने शुक्रवार तड़के पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया. (photo credit, ANI, Video grab)
  • पुतिन के विमान ने शुक्रवार तड़के पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया
  • एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री वी.के. सिंह ने उनका स्वागत किया
  • रूसी राष्ट्रपति के होटल आईटीसी मौर्या में ठहरने की संभावना है

BRICS Summit 2026: ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे. सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित होगा. इससे पहले आज 11 सितंबर को दोपहर को पुतिन की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से होगी. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के लिए बातचीत होगी. पुतिन के साथ एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है. शुक्रवार सुबह हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह ने उनका स्वागत किया.

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने X पर एक पोस्ट में कहा, 18वें ब्रिक्स समिट के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत है. हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह ने उनका स्वागत किया. भारत और रूस के बीच बहुआयामी और लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं, जो ‘विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ पर आधारित हैं.

और पढ़ें: ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान बंद रहेगी दिल्ली? कैब, बस से लेकर रूट डायवर्जन तक जानिए हर जरूरी अपडेट

4 साल बाद रूस के बाहर ब्रिक्स में पहुंचे हैं पुतिन

फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के बाहर किसी ब्रिक्स समिट में पुतिन की यह पहली व्यक्तिगत भागीदारी होगी.

भारत और रूस के व्यापारिक रिश्ते

  • भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 60 अरब डॉलर का है
  • दोनों देशों ने 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है
  • दोनों देशों के व्यापार में कच्चे तेल के आयात की बड़ी भूमिका है

पुतिन 11 सितंबर को सालाना ब्रिक्स बिजनेस फ़ोरम के प्लेनरी सेशन को संबोधित करेंगे. यह पारंपरिक रूप से नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले होता है और ब्रिक्स देशों के बिज़नेस प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है.

ब्रिक्स समिट में किन मुद्दों पर होगी चर्चा

शनिवार यानी 12 सितंबर से शुरू हो रहे भारत की ओर से आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स समिट में खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आपदा न्यूनीकरण और महत्वपूर्ण सप्लाई चेन में लचीलापन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है. नई दिल्ली में यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ग्लोबल इकॉनमी रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संकट (होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी) और ट्रंप प्रशासन की व्यापार और टैरिफ नीतियों के बुरे असर का सामना कर रही है.

शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग शामिल हैं.

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Vineet Sharan

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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