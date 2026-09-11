BRICS Summit 2026: दिल्ली पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जानें कहां ठहरेंगे, पीएम मोदी से कब मुलाकात?

BRICS Summit 2026: ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे. सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित होगा. इससे पहले आज 11 सितंबर को दोपहर को पुतिन की मुलाकात पीएम नरेंद्र मोदी से होगी. दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने के लिए बातचीत होगी. पुतिन के साथ एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है. शुक्रवार सुबह हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह ने उनका स्वागत किया.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने X पर एक पोस्ट में कहा, 18वें ब्रिक्स समिट के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत है. हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री केवी सिंह ने उनका स्वागत किया. भारत और रूस के बीच बहुआयामी और लंबे समय से चले आ रहे संबंध हैं, जो ‘विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी’ पर आधारित हैं.
फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के बाहर किसी ब्रिक्स समिट में पुतिन की यह पहली व्यक्तिगत भागीदारी होगी.
#WATCH दिल्ली: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन BRICS समिट 2026 से पहले भारत पहुंचे हैं। अपनी यात्रा के दौरान, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे और कई द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। pic.twitter.com/t4t5ljUaq2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 10, 2026
पुतिन 11 सितंबर को सालाना ब्रिक्स बिजनेस फ़ोरम के प्लेनरी सेशन को संबोधित करेंगे. यह पारंपरिक रूप से नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले होता है और ब्रिक्स देशों के बिज़नेस प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है.
शनिवार यानी 12 सितंबर से शुरू हो रहे भारत की ओर से आयोजित दो दिवसीय ब्रिक्स समिट में खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आपदा न्यूनीकरण और महत्वपूर्ण सप्लाई चेन में लचीलापन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है. नई दिल्ली में यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब ग्लोबल इकॉनमी रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया संकट (होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी) और ट्रंप प्रशासन की व्यापार और टैरिफ नीतियों के बुरे असर का सामना कर रही है.
शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबिय अहमद अली, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग शामिल हैं.
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