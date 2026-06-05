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चीन और पाकिस्तान की आएगी शामत! भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट देगा जिगरी दोस्त, जानें डिटेल

Su-57 रूस का सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है. यह पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे अमेरिकी F-35 और चीनी J-20 जैसे विमानों का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 5, 2026, 8:27 PM IST
चीन और पाकिस्तान की आएगी शामत! भारत को दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट देगा जिगरी दोस्त, जानें डिटेल
सुखोई Su-57 (Sukhoi Su-57) को नाटो (NATO) ने 'फेलन' (Felon) नाम दिया है.

भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत और बदलते जियो-पॉलिटिकल समीकरणों के बीच रूस ने एक बड़ा रणनीतिक दांव खेला है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को अपने सबसे एडवांस और हाई-टेक पांचवीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई-57 (Su-57) और अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम की पेशकश की है. इसके साथ ही उन्होंने भारत-रूस व्यापार को आने वाले कुछ साल में 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी सामने रखा है.

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को बेहद भरोसेमंद साझेदार बताया. उन्होंने कहा कि मॉस्को और नई दिल्ली के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं. पुतिन ने साफ शब्दों में कहा कि रूस भारत के साथ Su-57 फाइटर जेट तकनीक पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए तैयार है. इस मामले में किसी तरह की कोई सीमा या प्रतिबंध नहीं है.

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पुतिन ने कहा,”यह विमान हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट हो सकता था. हमने इसे अपने दम पर विकसित किया, लेकिन अब भी हम भारत के साथ इस क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार हैं. हम भारत को यह विमान देने और इसके आगे के विकास में साझेदारी करने के लिए तैयार हैं. इसमें हमें कोई समस्या नजर नहीं आती. यही बात एयर डिफेंस सिस्टम पर भी लागू होती है.”

पुतिन ने अमेरिका-भारत के संबंधों पर कहा कि US कई मुद्दों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह की कोशिशें बेकार हैं. भारत इसका विरोध करेगा.

Su-57 क्या है?

  • Su-57 रूस का सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट माना जाता है. यह पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे अमेरिकी F-35 और चीनी J-20 जैसे विमानों का मुकाबला करने के लिए विकसित किया गया है.
  • सुखोई Su-57 (Sukhoi Su-57) को नाटो (NATO) ने ‘फेलन’ (Felon) नाम दिया है. यह अपनी सुपरमैन्यूवरेबिलिटी, 2,130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार और रडार को चकमा देने की बेहतरीन क्षमता के लिए जाना जाता है.
  • सुखोई SU-57 हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है. इसके फीट विंग स्पैन की लंबाई 46.3 मीटर है. इसकी लंबाई 20 मीटर तक है.
  • सुखोई SU-57 54000 फीट तक उड़ान भर सकता है. इसका कुल वजन 18500 किलो है. ये 35000 किलो तक वजन ले जा सकता है. इसकी फायरिंग रेंज 3500 है.

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भारत में ही Su-57 के प्रोडक्शन को तैयार रूस

CEO सेर्गेई केमेजोव ने कहा कि भारत और रूस कई दशकों से भरोसेमंद डिफेंस साझेदार रहे हैं. जब भारत पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगे थे, तब भी रूस ने भारत की सुरक्षा के लिए हथियार सप्लाई करना जारी रखा था.” रूस का कहना है कि Su-57 की तकनीक पर कोई रोक नहीं होगी। इसमें इंजन, रडार, स्टील्थ तकनीक और आधुनिक हथियारों की जानकारी भी दी जा सकती है. रूस ने यह भी कहा कि अगर भारत चाहे तो Su-57 को भारत में ही बनाया जा सकता है.

पहले भारत ने ठुकरा दिया था सुखोई प्रोजेक्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रूस ने भारत को 2018 के आसपास सुखोई प्रोजेक्ट में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया था. उस समय भारत ने SU-57 प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई थी, लेकिन भारतीय वायुसेना का मानना था कि यह विमान उसकी सभी जरूरतों को पूरा नहीं करता. उस दौर की कई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि वायुसेना इसकी स्टेल्थ क्षमताओं से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी. इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर भी दोनों पक्षों के बीच मतभेद थे.

व्यापारिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की बात

रूस की पेशकश केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है. पुतिन ने भारत और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने की बात कही. उन्होंने बताया कि फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार करीब 58 से 60 अरब डॉलर के बीच है. लेकिन, आने वाले साल में इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाया जा सकता है. उनके मुताबिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, तेल-गैस, निवेश और बुनियादी ढांचा ऐसे क्षेत्र हैं जहां दोनों देश मिलकर बड़े अवसर पैदा कर सकते हैं.

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रक्षा सहयोग ही नहीं, भू-राजनीतिक मैसेज भी

एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह प्रस्ताव सिर्फ व्यापार या रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ा भू-राजनीतिक मैसेज भी छिपा है.अमेरिका और भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों में तेजी से मजबूत हुए हैं, लेकिन रूस यह संकेत देना चाहता है कि वह अभी भी भारत का एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार बना हुआ है. पुतिन ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां रूस-भारत संबंधों को प्रभावित नहीं करेंगी.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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