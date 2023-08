G20 Summit में शामिल होने भारत नहीं आएंगे रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin, लेकिन...

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) भारत में होने वाले जी-20 सम्मेलन (G20 Summit) में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं लेंगे. हालांकि रूस का प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेगा. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने क्रेमलिन के हवाले से यह जानकारी दी. क्रेमलिन (Kremlin) के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव ने शुक्रवार को बताया कि राष्ट्रपति पुतिन G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत यात्रा की योजना नहीं बना रहे हैं. उन्होंने बतया बताया कि रूसी नेता का ध्यान वर्तमान में विशेष सैन्य अभियान पर है, हालांकि कार्यक्रम में देश का प्रतिनिधित्व किया जाएगा.

Russian President Vladimir Putin has no plan to attend the G20 Summit in India in person, reports Reuters quoting the Kremlin. (file photo) pic.twitter.com/0UyKqGPNc7 — ANI (@ANI) August 25, 2023