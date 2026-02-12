  • Hindi
रूस से आई गुड न्यूज, पुतिन ने S-400 की डिलीवरी डेट तय कर दी! जानिए कब तक मिलेंगे चौथे और पांचवें स्क्वाड्रन

S-400 के पांच स्क्वाड्रन के लिए भारत और रूस के बीच साल 2018 में लगभग 40 हजार करोड़ रुपये की डील हुई थी.

Published: February 12, 2026 2:45 PM IST
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
S-400 Squadron: भारतीय वायुसेना लंबे समय से S-400 ट्रायम्फ एयर डिफ़ेंस सिस्टम के चौथे और पांचवें रेजिमेंट की डिलीवरी का इंतजार कर रही है. रूस से आने वाले इस सरफेस-टू-एयर मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में यूक्रेन युद्ध के कारण पहले ही काफी देरी हो चुकी है. अब इसे लेकर रूसी अधिकारियों ने एक ऐसी गुड़ न्यूज दी है जिससे इंडियन एयर फोर्स की बड़ी चिंता दूर हो जाएगी.

S-400 की डिलीवरी डेट तय!

रूसी अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि चौथा स्क्वाड्रन इस साल मई के आखिर या जून की शुरुआत तक भारत पहुंच जाएगा. वहीं पांचवां और आखिरी स्क्वाड्रन नवंबर में आएगा. S-400 के पांच स्क्वाड्रन के लिए भारत और रूस के बीच साल 2018 में लगभग 40 हजार करोड़ रुपये की डील हुई थी.

भारतीय वायुसेना ने तीन S-400 बैटरीज को बेहद संवेदनशील पश्चिमी और उत्तरी सेक्टर्स में तैनात किया हुआ है. S-400 भारत के एयर डिफेंस की रीढ़ है और इसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी ताकत का नजारा दिखाते हुए कई पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को मार गिराया था. एस-400 ने इस दौरान 314 किमी की रिकॉर्ड दूरी से पाकिस्तानी अवाक्स को मार गिराने का कारनामा भी किया.

S-400 की ताकत और खासियत

रूस में बना एस-400 एक लॉन्ग रेंज एयर-टू-सरफेस मिसाइल सिस्टम है. यह एक साथ 100 से ज्यादा लक्ष्यों पर 600 किमी की दूरी से नजर रख सकता है. एस-400 में तीन तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल की जाती हैं. इसके एम-1 मिसाइल की रेंज 120 किमी, एम-2 मिसाइल की रेंज 250 किमी और एम-3 मिसाइल की रेंज 400 किमी तक है. S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 400 किमी की रेंज में आने वाले दुश्मन के एडवांस्ड फ़ाइटर एयरक्राफ़्ट, क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक खतरों को बेअसर कर सकता है.

भारत अपना “एस-400” भी बना रहा है

देश की विशाल सीमा और चीन-पाकिस्तान जैसे दुश्मन पड़ोसियों को ध्यान में रखते हुए भारत एस-400 की ही तरह स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है. इसे प्रोजेक्ट कुशा नाम दिया गया है. प्रोजेक्ट कुशा के तहत विकसित की जा रही लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के M3 संस्करण की रेंज भी 400 किलोमीटर होगी. डीआरडीओ 2027 में प्रोजेक्ट कुशा के तहत विकसित की जा रही मिसाइलों के परीक्षण की तैयारी कर रहा है. पूरी तरह से विकसित होने के बाद ये एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय वायु सेना और सेना के एकीकृत वायु रक्षा ग्रिड को बैलिस्टिक मिसाइलों और स्टेल्थ लड़ाकू विमानों के खतरे के खिलाफ मजबूत करेगा. प्रोजेक्ट कुशा 21,700 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना है.

