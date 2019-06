गांधीनगर: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया. यहां पांच जुलाई को चुनाव होने हैं. भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा की मौजूदगी में दिल्ली में भाजपा की सदस्यता लेने के कुछ घंटों बाद जयशंकर सोमवार शाम अहमदाबाद पहुंचे थे. मोदी के नेतृत्व वाली पूर्व सरकार में जयशंकर (64) विदेश सचिव थे. मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें केन्द्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया है. गुजरात भाजपा के ओबीसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जुगलजी ठाकोर ने गुजरात की दूसरी राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया.

एंटीगुआ की मेहुल चोकसी की नागरिकता रद्द करने की खबरों पर विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कहा कि मुझे मामले की जानकारी नहीं है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा.

भाजपा नेता अमित शाह और स्मृति ईरान के पिछले महीने लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद यह दोनों सीटें खाली हुईं थी. नियमानुसार कोई मंत्री जो दोनों सदन का सदस्य नहीं है, उसका शपथग्रहण करने के छह महीने के भीतर किसी ना किसी सदन के लिए चुना जाना जरूरी होता है.

Gandhinagar: External Affairs Minister Dr S Jaishankar and Jugalji Mathurji Thakor file their nomination for Rajya Sabha, as BJP candidates, at Gujarat legislative assembly. pic.twitter.com/6fzNZC9Pc6

— ANI (@ANI) June 25, 2019