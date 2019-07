गांधीनगर: विदेश मंत्री एस जयशंकर और एक अन्य भाजपा उम्मीदवार जुगलजी ठाकोर शुक्रवार को उपचुनाव में गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए. मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने यहां यह घोषणा की. चुनाव आयोग के सूत्रों ने इस चुनाव परिणाम की पुष्टि की है जिसकी घोषणा निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट देने के बाद ही आधिकारिक रूप से की जाएगी. जयशंकर को 104 वोट मिले और ठाकोर को 105. कांग्रेस उम्मीदवारों- चंद्रिका चूड़ासामा और गौरव पांड्या को 70-70 वोट मिले. पूर्व विदेश सचिव जयशंकर को नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किये जाने के बाद संसद में निर्वाचित होना जरूरी हो गया था. गुजरात से राज्यसभा की दो सीटें भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद खाली हुई थीं.

रूपानी ने संवाददाताओं से कहा कि हमारे दोनों उम्मीदवार भारी मतों से विजयी हुए है. कांग्रेस ने बाधा खड़ी करने की कोशिश की और वह उच्चतम न्यायालय तक गयी लेकिन वह (अपनी कोशिशों में) विफल रही. चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि जयशंकर और ठाकोर को जरूरत से अधिक वोट मिले. उन्होंने कहा कि लेकिन प्रक्रिया के तहत दिल्ली में ही चुनाव आयोग निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मिलने के बाद ही अंतिम परिणाम की घोषणा कर सकता है. जयशंकर और ठाकोर को भाजपा के 100 विधायकों के अलावा राकांपा के एक विधायक, भारतीय ट्रायबल पार्टी के दो और कांग्रेस के दो असंतुष्ट विधायकों अल्पेश ठाकोर और जाला के वोट मिले हैं.

Gujarat Chief Minister Vijay Rupani: External Affairs Minister Dr. S Jaishankar and Jugalji Thakor of BJP have been elected to Rajya Sabha from Gujarat. Official results yet to be declared, but it is clear that we have won pic.twitter.com/MdOcDFi86L

अल्पेश ठाकोर और जाला के मतों को रद्द करने की कांग्रेस की अर्जी खारिज

मतदान के तत्काल बाद अल्पेश ठाकोर और जाला ने कांग्रेस के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था. कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अल्पेश और जाला के मतों को रद्द करने को कहा क्योंकि उन्होंने व्हिप की अवहेलना करते हुए पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मतदान किया है. लेकिन मतगणना शुरू होने के पहले निर्वाचन आयोग ने उनकी अर्जी खारिज कर दी. चूंकि दोनों सीटों के लिए मतदान अलग अलग हुए हैं इसलिए प्रत्येक उम्मीदवार को जीतने के लिए 50 प्रतिशत वोट चाहिए.

EAM S Jaishankar:I want to thank everyone for support. Like I said during my nomination, External Affairs Minister & Gujarat have a natural partnership.There is no such country where there is no Gujarati. If prestige of India has increased internationally,Gujarat has a role in it pic.twitter.com/DUtbwiXXup

