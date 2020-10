नई दिल्‍ली: लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना People’s Republic of China (PRC) की स्थापना की 71 वीं वर्षगांठ पर स्‍टेट काउंसिलर व चीनी विदेश मंत्री वांग यी, चीन सरकार और पीआरसी (PRC) के लोगों को शुभकमनाएं दी हैं. Also Read - सेना को विधिवत रूप से सौंपे जाने से पहले LAC पर तैनात की गईं 'निर्भय' मिसाइलें, जानिए क्यों अहम है ये हथियार

डॉ. जयशंकर का चीन और चीनी विदेश मंत्री को शुभकामना संदेश वाला यह बयान तब आया है, जब लाइन ऑफ एक्‍चुअल कंट्रोल (LAC) पर दोनों देशों की सेनाएं एक-दूसरे के समाने युद्ध की तैयारी के साथ खड़ी हैं. Also Read - India China Border Tension: छठे दौर की भी वार्ता विफल, सैनिकों को पीछे हटाने के लिए एक और बैठक पर दोनों देश सहमत

विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की की स्थापना की 71 वीं वर्षगांठ पर स्‍टेट काउंसिलर व चीनी विदेश मंत्री वांग यी, चीन सरकार और पीआरसी (PRC) के लोगों को शुभकमनाएं संप्रेषित करता हूं. Also Read - भारत, चीन ने अपने-अपने कमांडरों के छठे दौर की वार्ता के नतीजों का पॉजिटिव रूप से आकलन किया

I extend my felicitations to State Councilor & Foreign Minister Wang Yi & the Government and people of PRC on the 71st anniversary of the founding of People’s Republic of China (PRC): Dr S Jaishankar, External Affairs Minister of India

(file pic) pic.twitter.com/aFACz6Ve1S

— ANI (@ANI) October 1, 2020