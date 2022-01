S Somanath, ISRO chairman, ISRO, Indian Space Research Organisation: केंद्र ने बुधवार को एस सोमनाथ (S Somanath) को अंतरिक्ष विभाग (Secretary of Space Department) का सचिव और अंतरिक्ष आयोग (Space Commission) का अध्यक्ष (ISRO chairman) नियुक्त किया.Also Read - Cosmic Monster: जितनी ऊर्जा हमारा सूर्य एक लाख साल में छोड़ता है, उतनी तो 'ब्रह्मांडीय राक्षस' तारे ने एक बार में छोड़ दी

कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि उनकी नई नियुक्ति पद में शामिल होने की तारीख से तीन साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए है, जिसमें जनहित में सेवानिवृत्ति की आयु से आगे कार्यकाल में विस्तार शामिल है. Also Read - Vikram Sarabhai Death Anniversary: भारत के महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई से जुड़ी अहम बातें, जो शायद ही किसी को मालूम होंगी

GoI appoints S. Somanath to the post of Secretary, Department of Space and Chairman, Space Commission (ISRO) for a combined tenure of three years from the date of joining of the post… pic.twitter.com/Tq20WUQILD

— ANI (@ANI) January 12, 2022