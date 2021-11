Sabarimala Temple opens: केरल के मशहूर सबरीमाला मंदिर (Sabarimala Temple) के कपाट बुधवार को भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं. मंदिर के कपाट आज चितिरा अट्टविशेष पूजा (Chithira Attavishesha Puja) के लिए खोले गए हैं, रात 9 बजे पूजा के बाद मंदिर के कपाट फिर से बंद कर दिए जाएंगे. श्रद्धालुओं को वर्चुअल क्यू बुकिंग सिस्टम (Virtual Queue Booking System) के जरिए ही मंदिर में आने की अनुमति मिली है.Also Read - Coronavirus cases In India: एक दिन में कोरोना से 10,423 लोग हुए संक्रमित, 443 लोगों की हुई मौत

मंदिर में दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाना होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह पूरी तरह से वैक्सीनेटिड हैं. इसके अलावा यदि किसी श्रद्धालु ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो उसे अधिकतम 72 घंटे तक की RTPCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी.

Kerala: Sabarimala Temple opens for devotees,for Chithira Attavishesha puja. It'll close at 9 pm after the puja. Devotees allowed by virtual queue booking system.They've to produce vaccination certificate, showing they're fully vaccinated or RTPCR -ve report not older than 72 hrs pic.twitter.com/x080lyPVU3

— ANI (@ANI) November 3, 2021