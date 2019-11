नयी दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया को गति देने के लिये सरकार का मूलमंत्र ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ ही विदेश नीति का भी मार्गदर्शी सिद्धांत है. जयशंकर ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती छह महीनों के दौरान विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार की अब तक की उपलब्धियों का बृहस्पतिवार को राज्यसभा में ब्योरा पेश करते हुये यह बात कही.

जयशंकर ने संसद के पिछले सत्र के बाद तीन महीनों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से सरकार की विदेश नीति को आगे बढ़ाने के प्रयासों से जुड़ा वक्तव्य उच्च सदन में पेश करते हुये कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि हमारे समक्ष एक बहुध्रुवीय परिदृश्य है जो पिछले एक दशक में सामने आया है. हमारी बढ़ती क्षमता और प्रभाव निश्चित रूप से इस परिवर्तन का हिस्सा है. जयशंकर ने दुनिया की भारत से लगातार बढ़ती अपेक्षाओं का जिक्र करते हुये कहा कि यह हमारे अपने राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने का मामला नहीं है. दुनिया को हमसे जो अपेक्षायें हैं, वे भी बहुत अधिक हैं. हमारे अपने क्षेत्र में यह ‘पड़ोसी प्रथम’ दृष्टिकोंण के साथ साथ ‘सागर’ सिद्धांत में भी दिखयी देता है.

EAM S Jaishankar in Rajya Sabha on RCEP: The PM looked at it and said that this is not in the best interest of the nation and I will not go forward with it at this time. This government and this PM will do what is right for the country on trade matters as on all other matters. pic.twitter.com/OU39qMOUWX

