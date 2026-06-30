'उसे मेरे सामने लाओ...', सबसे करीबी नेता के दगा देते ही भड़के आदित्य ठाकरे, लगा अभी तक का सबसे बड़ा सियासी झटका

शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता सचिन अहीर ने एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया. इस फैसले के बाद आदित्य ठाकरे ने नाराजगी जताई, जबकि शिंदे गुट ने इसे अपनी बड़ी राजनीतिक सफलता और नए समीकरणों की शुरुआत बताया है.

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महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट Image Source- AI Image.

सचिन अहीर ने शिवसेना (यूबीटी) छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट का दामन थाम लिया.

आदित्य ठाकरे ने इसे सिद्धांतों से समझौता बताते हुए नाराजगी जताई.

शिंदे ने अहीर को अनुभवी और जमीनी नेता बताते हुए पार्टी में स्वागत किया.

इस घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नए सियासी समीकरण बनने की चर्चा तेज हो गई.

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है. शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य सचिन अहीर ने आधिकारिक तौर पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया. पार्टी बदलने के तुरंत बाद उन्होंने विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया. इस घटनाक्रम को राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव माना जा रहा है और इसे शिंदे गुट की नई रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है.

सचिन अहीर लंबे समय से आदित्य ठाकरे के सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिने जाते रहे हैं. खासकर मुंबई के वर्ली विधानसभा क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही. 2019 के विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे के चुनावी अभियान में भी अहीर की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मानी गई थी. ऐसे में उनका शिवसेना (UBT) छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

आदित्य ठाकरे ने जताई नाराजगी

अपने करीबी सहयोगी के पार्टी छोड़ने पर आदित्य ठाकरे ने खुलकर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि पार्टी ने सचिन अहीर को हर सम्मान और जिम्मेदारी दी, लेकिन मुश्किल समय में संगठन का साथ छोड़ना सिद्धांतों के खिलाफ है. उन्होंने ये भी कहा कि अगर अहीर उनके सामने आएं तो वो उनसे पूछना चाहेंगे कि आखिर पार्टी ने उन्हें क्या नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया.

दूसरी तरफ, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सचिन अहीर का स्वागत करते हुए उन्हें जमीनी स्तर का मजबूत नेता बताया. उन्होंने कहा कि अहीर राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं और उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी. शिंदे गुट के नेताओं ने इसे अपनी बड़ी राजनीतिक उपलब्धि बताते हुए दावा किया कि आने वाले दिनों में विपक्ष के कई अन्य विधायक भी उनके साथ आ सकते हैं.

सचिन अहीर का राजनीतिक सफर

सचिन अहीर का राजनीतिक सफर पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), फिर शिवसेना (यूबीटी) और अब शिंदे गुट तक पहुंचा है. उनके इस फैसले ने महाराष्ट्र की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है. कांग्रेस नेताओं ने भी इस घटनाक्रम पर हैरानी जताई और कहा कि हाल ही में हुई महाविकास अघाड़ी की बैठक में अहीर सामान्य रूप से शामिल हुए थे.