Rajasthan News: राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (Rajasthan Assembly Election 2023) से पहले गुरुवार को कांग्रेस नेता सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से मुलाकात की. मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब खबरें हैं कि सचिन पायलट ने अशोक गहलोत (Ashok gehlot) की जगह खुद को मुख्यमंत्री बनाए जाने की इच्छा जाहिर की है. खबर है कि मुलाकात के दौरान सचिन पायलट ने राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई है. खबर है कि पायलट और सोनिया गांधी की मुलाकात के दौरान भविष्य में राजस्थान में पार्टी के अंदर उनकी भूमिका क्या होगी इसपर भी चर्चा हुई है. मुलाकात के बाद सचिन पायलट का भी बयान सामने आया है.

Congress President is very keen that we all work unitedly to form a govt in Rajasthan again. I've been giving her my feedback regularly. Today we also spoke about organisational elections, how to strengthen the party: Sachin Pilot, Cong pic.twitter.com/Zug19wIVie

