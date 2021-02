Sachin Tendulkar Rihanna’s Tweet Over Farmers’ Protest: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, अजय देवगन, फिल्मकार करण जौहर और सुनील शेट्टी के बाद अब क्रिकेट लीजेंड भारत रत्न सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने कहा है कि भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है. सचिन तेंदुलकर की यह टिप्पणी विदेश मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना (Rihanna’s Tweet Over Farmers’ Protest), जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग और अन्य की ओर से किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के बाद आई है. Also Read - Myanmar coup: म्यामां में हुए तख्तापलट पर क्या बोला अमेरिका? जापान और भारत का भी लिया नाम

वहीं सचिन तेंदुलकर ने लिखा, "भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है. बाहरी ताकतें दर्शक हो सकती हैं लेकिन प्रतिभागी नहीं. भारतीय भारत को जानते हैं और उन्हें ही भारत के लिए फैसला करना है. आइए एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहें. #IndiaTogether #IndiaAgainstPropaganda"

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश के कुछ हिस्सों में किसानों के एक बहुत छोटे से वर्ग को कृषि सुधारों के बारे में कुछ आपत्तियां हैं और आंदोलन पर जल्दबाजी में टिप्पणी करने से पहले इस मुद्दे को समझने की जरूरत है.

इससे पहले रिहाना ने मंगलवार को ट्विटर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट बाधित करने की सीएनएन की रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा था कि ‘‘हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं.’’ इस पर विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया जताई.

विदेश मंत्रालय ने तीखी प्रतिक्रिया के बाद बुधवार को बॉलीवुड अभिनेताओं ने कहा कि लोगों को आधे-अधूरे सत्य और मतभेद पैदा करने वाली बातों पर ध्यान देने के बजाय, जारी किसान संकट को सुलझाने के सरकार के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. विदेश मंत्रालय के बयान को ट्विटर पर साझा करते हुए अक्षय कुमार ने कहा कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार की कोशिशें ‘स्पष्ट दिख रही’ हैं .