हरसिमरत कौर बादल का हमला-जो व्यक्ति संसद में शराब के नशे में आया करता था, वही अब राज्य चला रहा है

Punjab, Harsimrat Kaur Badal, Lok Sabha: शिरोमणि अकाली दल की सांसद (SAD MP)हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) ने आज मंगलवार को लोकसभा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) को खूब आड़े हाथों लिया. हरसिमरत ने कहा, जो व्यक्ति संसद में शराब के नशे में आया करता था, वही अब राज्य चला रहा है. हमें सड़कों पर ‘डोन्ट ड्रिंक एंड ड्राइव’ लिखा मिलता है, लेकिन वे शराब पीकर राज्य चला रहे हैं.

लोकसभा में हरसिमरत कौर बादल के भाषण का यह वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान पर तेज हमला करते हुए नजर आ रहीं है.

हरसिमरत जब संसद में पंजाब के मुख्यमंत्री मान पर हमला कर रहीं थीं, तब केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी सीट पर बैठे हुए मंद मंद मुस्करा रहे थे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनको सुनते हुए मुस्कान बिखेर रहे थे.

शिरोमणि अकाली दल सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा, हमारे राज्य (पंजाब) के सीएम कुछ महीने पहले सदन में बैठते थे. जो व्यक्ति संसद में शराब के नशे में आया करता था, वही अब राज्य चला रहा है. उनके पास बैठने वाले सदस्यों ने सीट बदलने की शिकायत की थी.