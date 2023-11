ICC World Cup Final 2023: क्रिकेट वर्ल्ड कप की दो सबसे सफल टीमें भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आज यानि रविवार, 19 नवंबर दोपहर दो बजे महा-मुकाबला शुरू होगा. दोनों टीमों के खिलाड़ियों के साथ-साथ हर भारतीय नागरिक पूरे जोश से भरा हैं. भारत की जीत के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों में हवन पूजन और दुआएं मांगी जा रही हैं. हर तरफ से भारतीय टीम का उत्साहवर्धन करने का प्रयास किया जा रहा है. इसी सिलसिले में प्रसिद्ध रहस्यवादी और योगी सद्गुरु (Sadhguru) ने भी भारतीय क्रिकेट टीम को प्रोत्साहित करने के लिए अपना मैसेज दिया है.

सद्गुरु ने अपने सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म X पर एक वीडियो जारी कहा- टीम इंडिया ने क्या शानदार प्रदर्शन किया है! हमारी क्रिकेट टीम खेल को बिल्कुल नए लेवल पर ले गई है- 10 में से 10, यह अनसुना सा लगता है! अनुकरणीय कप्तानी और खिलाड़ियों के निजी शानदार प्रदर्शन, उनके ढेर सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए इस मजबूत टीम को फाइनल में कोई चिंता नहीं होनी चाहिए.

Hit the damn ball and get them down under. Let us make it happen. -Sg #TeamIndia #CWC23 @BCCI pic.twitter.com/zSTzehUljH

— Sadhguru (@SadhguruJV) November 18, 2023