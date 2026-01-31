Hindi India Hindi

कौन थी 23 साल की साध्वी प्रेम बाईसा जिनकी रहस्यमय मौत ने कई सवालों को पीछे छोड़ा?

भगवा कपड़े पहने और नाथ परंपराओं के अनुसार बैठी हुई मुद्रा में दफनाई गईं, पश्चिमी राजस्थान के एक छोटे से गांव पारेऊ ने साध्वी प्रेम बइसा को अंतिम विदाई दी.

23 साल की साध्वी प्रेम बाईसा की जोधपुर आश्रम में इंजेक्शन लगने के बाद रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी, उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किया गया. उनकी मौत ने कई सवाल छोड़ दिए हैं, जिन्हें जोधपुर पुलिस अभी तक सुलझाने के करीब भी नहीं पहुंच पाई है. 23 साल की साध्वी ने एक धार्मिक कथावाचक के तौर पर नाम कमाया था, वह राजस्थान के इस हिस्से में काफी लोकप्रिय थी.

साध्वी के एक भक्त रुद्र प्रताप सिंह ने मीडिया को बताया कि साध्वी के इंस्टाग्राम हैंडल पर अग्नि परीक्षा से जुड़ी एक पोस्ट शेयर की गई थी. जो कि भक्तों को हैरान और दुखी करने वाली थी. साध्वी की इस पोस्ट के बाद उनके आश्रम बहुत से भक्त पहुंचे. लेकिन जब भक्त वहां पहुंचे तो तब तक साध्वी की मौत हो चुकी थी, उनके पिता सफेद स्कॉर्पियो में उनकी लाश के बैठे थे. जानिए कैसे हुई मौत.

कंपाउंडर के इंजेक्शन से बेहोश

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आश्रम में एक कंपाउंडर बुलाया था, जिसने साध्वी को इंजेक्शन लगाया उसके बाद प्रेम बाईसा बेहोश हो गईं. अस्पताल के डॉक्टरों ने 28 जनवरी की शाम 5:30 बजे उन्हें ‘मृत घोषित’ कर दिया. प्रकाश अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण जैन ने मीडिया को बताया कि उन्होंने उनके पिता को शव का पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी थी और एम्बुलेंस भी ऑफर की थी, लेकिन उनके पिता वीरम नाथ शव को अपनी गाड़ी में वापस आश्रम ले गए.

सफेद स्कॉर्पियो में लाश के साथ बैठे रहे पिता

साध्वी के पिता सफेद स्कॉर्पियो में उनकी लाश के साथ बैठे रहे उन्होंने लाश को अंदर नहीं ले जाने दिया. वह लगातार फोन पर बात कर रहे थे. पुलिस रात करीब 10:30 बजे पहुंची और फिर उन्हें लाश को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाने के लिए मनाया. समझाने के बाद वह लाश को सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हुए. वह साध्वी जी का फोन भी नहीं देना चाहते थे; पुलिस को उनसे फोन छीनना पड़ा.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट

साध्वी का फोन जांच का हिस्सा होगा. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मेडिकल विशेषज्ञों ने सुरक्षित रख ली है. आश्रम के बाहर और परयू में अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा हुई भारी भीड़ इस बात की गवाह है कि उनकी मौत की खबर सुनकर, 150 से 200 लोगों की भीड़ आश्रम के बाहर जमा हो गई, जो अग्नि परीक्षा मांगने वाली उनकी पोस्ट से भावुक थे और उस युवा लड़की के लिए न्याय की मांग कर रहे थे.

कौन थी साध्वी

साध्वी के परिवार की यात्रा परयू गांव से शुरू मानी जाती है. वीरम राम और उनकी पत्नी अमरू देवी की एक बेटी जन्म के बाद पहले दो साल तक ज़्यादातर अपने नाना-नानी के साथ रही. मां अमरू देवी धार्मिक स्वभाव की थीं और पिता वीरम राम जाट एक ट्रक ड्राइवर थे. माता-पिता जसनाथजी के अनुयायी थे, जो पश्चिमी राजस्थान में नाथ पंथ का एक संप्रदाय है.

जोधपुर के जसथी चले गए

अमरू देवी के गांव परयू में जसनाथजी के स्थानीय मंदिर में उनकी भक्ति और पूजा-पाठ का विरोध हुआ, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने दंपति द्वारा अपनी प्रार्थनाओं और भजनों के माध्यम से छोटे मंदिर पर हावी होने पर आपत्ति जताई थी. इसके बाद परिवार लगभग तीन दशक पहले बेटी प्रेम बाईसा के साथ गांव छोड़कर जोधपुर के जसथी नाम की जगह पर चला गया, जहां वे जसथी गांव में जसनाथजी मंदिर के केयरटेकर बन गए.